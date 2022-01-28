В Міноборони розробили скорочення переліку професій та спеціальностей військовозобов’язаних жінок.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що штрафів за непостановку на військовий облік жінок не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Я хочу всіх заспокоїти – ніяких штрафів сьогодні не будуть сплачувати ні роботодавці, ні жінки, - зазначив він. - Жінки, не переживайте, все гаразд".

Також він повідомив, що Міністерство оборони підготувало документ про скорочення переліку професій та спеціальностей військовозобов’язаних жінок.

Міністр наголосив, що перелік "суттєво зменшено і подано на узгодження з Міністерством внутрішніх справ, Службою зовнішньої розвідки та СБУ".

Резніков зазначив, що після цього узгодження документ буде направлений на реєстрацію в Мін’юсті і оприлюднений.

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Міністерство оборони України 11 жовтня 2021 року схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.

Пізніше у Міноборони пообіцяли уточнити цей перелік професій.

Наказ поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Читайте такожСША в рамках військової допомоги надіслали Україні Javelin27 грудня петиція на сайті президента про скасування наказу щодо взяття на військовий облік жінок набрала необхідну кількість підписів - 25 тисяч.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування наказу щодо взяття на військовий облік жінок.

Так, Зеленський вважає, що суспільний резонанс довкола військового обліку для жінок був викликаний невдалою реалізацією норм Конституції та законодавства. Зокрема, відсутністю чітко визначеної процедури постановки жінок на військовий облік.

21 січня Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

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