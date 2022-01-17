Президент доручив скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування наказу щодо взяття на військовий облік жінок.

Як повідомили в Офісі президента, глава держави доручив міністру оборони скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку.

Зеленський вважає, що суспільний резонанс довкола військового обліку для жінок був викликаний невдалою реалізацією норм Конституції та законодавства. Зокрема, відсутністю чітко визначеної процедури постановки жінок на військовий облік.

"Ураховуючи високу суспільну увагу до порушеної в петиції проблематики та зважаючи, що її врегулювання законодавством України покладено на оборонне відомство, я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання", - зазначив Зеленський.

Особливу увагу президент вимагає приділити розв'язанню таких питань:

суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік, з огляду на реальні потреби оборони держави;

впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;

врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.

Також Зеленський доручив розв'язати питання щодо застосування виважених підходів щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не буде завершено процес врегулювання відповідної процедури та визначення остаточного переліку професій та спеціальностей.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку й вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.

Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Жінок можуть призивати до Збройних сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний же час українки можуть піти в армію добровольцями.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.

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