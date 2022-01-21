У відомстві розробили нову редакцію наказу щодо військового обліку жінок.

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Зокрема, у новому наказі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями, тоді як раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об‘єднував понад 200 спеціальностей.

"Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі", - пояснив міністр оборони України Олексій Резніков.

Читайте такожКожна жінка має прийти до військомату: в ЗСУ пояснили процедуру взяття на військовий облікЗа його словами, це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі.

"Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі", - зазначив Резніков.

Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього переліку.

"Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку — можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА — це затребуваний фах, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне", - зазначив Резніков.

Таким чином у Міноборони планують зробити облік ритмічним і плановим.

"Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно — буде зроблено. Цей процес вже запущено", - наголосив міністр.

Також Резніков роз’яснив ситуацію щодо застосування штрафів до жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

"Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими" - відзначив Резніков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування наказу щодо взяття на військовий облік жінок.

Так, Зеленський вважає, що суспільний резонанс довкола військового обліку для жінок був викликаний невдалою реалізацією норм Конституції та законодавства. Зокрема, відсутністю чітко визначеної процедури постановки жінок на військовий облік.

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