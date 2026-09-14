Росія може запускати 'Шахеди' хвилями з двох напрямків, - Ігнат

Росіяни можуть продовжувати атакувати протягом всього сьогоднішнього дня.

Дронові атаки Росії по Україні можуть бути з північного та східного напрямків. Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, зараз тривають удари безпілотників по Одещині. "Зберігається загроза і для північних областей. Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу. Тобто велика кількість БПЛА є у ворога для того, щоб випустити їх в напрямку нашої держави", - сказав він.

За його словами, очікується, що ці атаки "можуть бути продовжені протягом сьогоднішнього дня".

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Також Ігнат наголосив, що перебувати в укриттях потрібно, навіть якщо дрони не реактивні. Військовий пояснив, що ворог може запускати їх в декілька хвиль, тому тривог може бути багато.

Ігнат деталізував, що росіяни активізували застосування ударних дронів із двигунами внутрішнього згоряння, зокрема, били ними по західних областях.

Він нагадав, що наприкінці серпня росіяни застосували багато реактивних БПЛА, щоб "закидати" ними Київ та Київську область:

"У серпні, порівняно з іншими місяцями, була рекордна кількість - 2800. У липні було півтори тисячі реактивних безпілотників, а у червні – 350".

Ігнат сказав, що ворог використав великі запаси реактивних дронів, тому зараз запустив кілька хвиль звичайних "Шахедів", атакуючи в першу чергу західні регіони. Він зазначив, що реактивні дрони, ймовірно, не мають можливості летіти на таку велику відстань.

За його словами, всі цілі не вдається збити, але відсоток збиття БПЛА із двигунами внутрішнього згоряння складає 90+ відсотків.

Між тим Ігнат наголосив, що РФ нарощує використання "Бандеролей" для ударів по Україні.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії нині фіксуються найвищі показники ефективності використання дронів для ударів по Україні.

Він зазначив, що в росіян з початку 2026 року змінилася команда, котра займається плануванням ударів по Україні та підбором боєкомплекту для них.

За його словами, росіяни підвищують коефіцієнт корисної дії від такого терору майже кожного дня.

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