Тим часом атаки ворога на переважну більшість населених пунктів Бахмутського та Авдіївського напрямків успішно відбиті нашими захисниками.

Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, бойові дії тривають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дар’ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Завдали авіаційних ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини.

"Ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар’їнки.

"Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - наголосили у Генштабі.

Тим часом, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Пречистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке, Времівка, Залізничне, Степове, Полтавка, Новосілка, Гуляйполе та Малі Щербаки. Завдали авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА .

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківському напрямку тривають бої в районі населених пунктів Байрак - Гусарівка.

Вас також можуть зацікавити новини: