РФ масовано атакувала Україну дронами: кілька БПЛА 'відзначилися'

Українська ППО цієї ночі працювала у низці областей, зазначили у ЗСУ.

Російські окупанти в ніч на суботу, 7 вересня, запустили по українській землі 67 ударних безпілотників типу Shahed, українські воїни ліквідували 58 з них. Супротивники запускали дрони з таких районів кримський мис Чауда і російські міста Єйськ і Курськ.

Шість ворожих дронів вилетіли з повітряного простору, який контролює Україна, і полетіли в напрямку РФ, Білорусі й тимчасово окупованої території Луганської області, повідомили Повітряні сили Збройних сил України. Ще три безпілотники супротивника, локаційно втратили на підконтрольній нашій державі території - вони могли впасти під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України... Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях", - зазначили у ЗСУ.