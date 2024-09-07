У ніч на суботу, 7 вересня, росіяни атакували Київ ударними дронами, за попередніми даними, - типу Shahed.
Нічна атака була масована, жоден з ворожих дронів не досягнув своєї цілі, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Столична влада підкреслила, що усі дрони, які загрожували місту, були ліквідовані.
"На нашу територію ворожі БПЛА... почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона", - зазначається у повідомленні.
В Печерському районі за чотирма різними адресами зафіксували падіння уламків. На відкритій місцевості виявлено займання, вогонь охопив площу 50 м2. Згодом пожежу ліквідували. За попередніми відомостями, унаслідок дронового удару в Києві ніхто не постраждав.
Важливі новини України про війну - що повідомлялося
У центрі Києва 7 вересня близько 3.00 було чути гучні вибухи. У КМВА повідомляли, що є падіння уламків у Печерському і Дніпровському районах. За попередніми відомостями, на території Дніпровського району уламки впали біля дитячого садка.
Російські окупанти вже не раз атакували українські населені пункти різними безпілотниками, є багато жертв, постраждалих, а також руйнування. Українські воїни борються з безпілотниками загарбників - станом на 6 вересня вже ліквідовано 14 732 ворожі дрони оперативно-тактичного рівня.