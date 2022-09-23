Російська оборонна промисловість багато в чому пов'язана з імпортом західних комплектуючих. Без них вона здатна виробляти обмежену кількість озброєння. А нова техніка залишається без сучасних деталей.
Відповідною інформацією поділилися експерти в коментарях виданню "РБК-Україна", яке опублікувало дослідження про поточний стан оборонної промисловості РФ.
За словами військового фахівця Владислава Селезньова, майже кожному типу сучасного озброєння потрібна електроніка. А вона в Росії не виробляється — держава-агресор тут покладалася на імпорт.
"Це чіпи, це блоки управління, електронні плати, які відповідають за ту найвищу технологічну складову російської зброї, яка розхвалена всіляко всіма можливими способами російською пропагандистською машиною", — розповів Селезньов.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, яку техніку і боєприпаси може самостійно виготовляти Росія. Список включає снаряди для РСЗВ, БМП-1 і Т-72. Однак нова техніка буде позбавлена сучасних комплектуючих західного виробництва.
"Це старі машини, у них немає, наприклад, лазерних далекомірів, приладів нічного бачення, інших функцій, які вони закуповували у Франції, Італії чи Німеччині. Зараз їм цього не продають, тому вони в Росії вирішили зробити відкат. Наприклад, вони випускали БМП-3, яка була набагато більш сучасною. Зараз вони зробили відкат на БМП-1", — заявив Мусієнко.
Проблеми з технікою в російській армії
- Згідно зі свіжим даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили понад 14 тисяч одиниць ворожої техніки. Сюди відносяться 254 літаки, 2254 танки і 1355 артилерійських систем.
- В середині серпня надійшла інформація, що Росія отримала доступ до арсеналів Білорусі, щоб поповнити запаси озброєння і боєприпасів.
- З кінця травня РФ відправляє на фронт в Україні розконсервовані танки Т-62, які були прийняті на озброєння в СРСР більше 60 років тому.