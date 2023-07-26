Загарбники почали будівництво для іпотеки, яка розрахована на росіян.

Російські регіони почали висилати маріупольських "біженців" додому. Так, Тамбов повернув до Маріуполя перших 30 людей, з яких 24 особи не мають житла.

"Російські регіони почали повертати маріупольських "біженців" додому. Не дуже заможні регіони. Нещодавно Тамбов повернув перших 30 людей до Маріуполя. Людям сказали, що по телевізору показують, що все відновлено і відправили додому. З 30 людей, що приїхали, - у 24-х немає будинку взагалі, росіяни його вже демонтували. Люди вештаються містом і не знають, де їм бути", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо".

За його словами, російські загарбники щось будують, однак про мешканців міста ніхто дбати не збирається.

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"Насправді у місті великий галас та незадоволення, бо почалося будівництво для іпотеки, яка розрахована на росіян. Там мета - привласнення бюджетних російських грошей, але це вказує на те, що про маріупольців ніхто не збирається дбати", - підсумував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі - останні новини

Раніше Андрющенко заявляв, що росіяни готуються до неминучої битви за місто. Вони замінували всі мости та облаштували на них оборонні споруди.

Як повідомляв УНІАН, громадяни РФ масово скуповують нерухомість у зруйнованому місті, однак цікавить їх не житло, а можливість отримати компенсацію з російського бюджету за участь у програмі іпотеки.

Крім того, російські окупанти продовжують знищувати і розкрадати майно в Маріуполі. Загарбники взялися різати на металобрухт залізничні вагони.

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