Не отримавши жодної психологічної допомоги після пережитого, люди в Маріуполі буквально божеволіють, наголосив Андрющенко.

Радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко заявив, що безпека і Маріуполь зараз є словами-антонімами. Причиною цьому є цілий комплекс проблем.

"Все це, насамперед, наслідки окупації, блокади. І тут, з одного боку, є соціально-психологічний фактор, який стосується безпосередньо самих наших маріупольців. Безумовно, після того психологічного глобального стресу, в якому були наші містяни, який пережили люди в місті, й не отримавши жодної психологічної допомоги, люди буквально божеволіють. Безумовне зростання психічних захворювань. І на сьогодні жодної психічної та психологічної допомоги люди не можуть у місті отримати, тому що немає ані лікарів-фахівців, ані спецмедустанов. Люди просто покинуті. Тому, з одного боку, безумовні речі відбуваються самі по собі", – наголосив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Крім того, Росія проводить свідому політику маргіналізації щодо корінних маріупольців. Вона, за словами Андрющенка, проводиться у зруйнованому росіянами місті з першого дня окупації.

Відео дня

"Тоді, коли, грубо кажучи, горілка була доступнішою за хліб і питну воду, і коштувала приблизно однаково. Нічого з цим не поробиш", – наголосив він.

Водночас домінуючим фактором радник мера Маріуполя називає абсолютне свавілля і беззаконня, безкарність з боку громадян РФ незалежно від того, військові це чи цивільні. Він наголосив, що всі так звані "правоохоронні органи" в окупованому місті мають чітке розпорядження взагалі не реагувати, якщо стороною злочину, правопорушення чи скандалу є громадянин РФ.

"Вони за замовчуванням мають рацію. Єдине, коли вони реагують, коли є або резонанс (як загибла дівчинка Іра з Мангуша), винятковий випадок, або якщо тут дві сторони – росіяни і росіяни. Тоді вже розбираються, хто правий, хто винен і кому яка відповідальність. Якщо одна зі сторін – маріупольці, українці, навіть донеччани з так званої "ДНР", які вважають себе росіянами, російські умовно "правоохоронні органи" ніяк не реагують і одразу стають на захист – публічний і непублічний – громадян РФ", – розповів Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі – останні новини

Під Маріуполем знайшли мертвою 12-річну дівчинку Ірину Губарєву з Мангуша. Її шукали декілька днів після того, як вона пішла гуляти і зникла. Є версія, що дівчинку міг насмерть збити окупант. Зазначається, що тіло дитини знайшли в 30 кілометрах від Мангуша – у селищі Республіка.

Водночас в самому Маріуполі процвітає наркоторгівля, рекет і кришування. Депутат міськради Дмитро Забавін розповів, що в місті також величезні проблеми з медициною, через що багато маріупольців не змогли пережити зиму.

Вас також можуть зацікавити новини: