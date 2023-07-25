Росіяни ріжуть знищені залізничні вагони і відправляють їх на переплавку.

Російські окупанти продовжують знищувати і розкрадати майно в Маріуполі Донецької області. Загарбники взялися різати на металобрухт залізничні вагони.

"Маріуполь здають на металобрухт. Спочатку на нього різали підприємства. Зараз – залізничні вагони і відправляють до Донецька. Як заявив представник одного з комунальних підприємств міста – "вагони будемо розрізати і відправляти до Донецька на переплавку". Це і не дивно. Окупанти не можуть відновити нормальну роботу жодного з великих підприємств міста", – заявив радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголосив, що залізничне сполучення в місті відсутнє. Саму ж залізницю російські окупанти знищили під час блокади міста.

"Тож основа економіки – мародерство. Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів. Їм цього замало. Тож продовжують різати та вивозити все, що залишилося", – резюмував Андрющенко.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни готуються до неминучої битви за місто. Загарбники замінували всі мости та облаштували на них оборонні споруди. Прохід переправами тепер обмежений.

Крім того, громадяни РФ масово скуповують нерухомість у зруйнованому місті. Примітно, що цікавлять їх зовсім не квартири, а можливість отримати компенсацію з російського бюджету за участь у програмі іпотеки.

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