Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, проте їм не вдається прорвати оборону вільних територій Луганщини.

РФ "пустила в бій" мобілізованих чоловіків з нещодавно окупованих міст. Рашисти хочуть просунутися з Лисичанська в бік Бахмута та залучають до цього мешканців Луганщини, які не евакуювалися. Проте окупантам усе одно не вдається здійснити прорив - тримає оборону невелика територія Луганщини, яку не змогли захопити росіяни.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у великих містах Луганщини, які окупанти захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. Ці люди не вірили інформації про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, хоча їх неодноразово попереджали та закликали евакуюватися.

"Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. З повісткою. Саме цього вони "ждали и ждали" протягом декількох років?", - написав Гайдай.

Він додав, що після захоплення Лисичанська окупанти не полишають надій захопити Бахмут. Проте шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону.

"Окупанти б’ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону. Тільки за учора населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів. До артилерії та систем залпового вогню вже всі, на жаль, звикли. Таких атак за 17 липня зафіксовано 13. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки – там теж ворог перераховує тих, хто встиг повернутися на позиції", - додав Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Луганщина окупована не повністю. Два села залишаються підконтрольними українській владі.

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