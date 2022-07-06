Наразі відсутня детальна інформація про те, що відбувається в окупованому Лисичанську, тому що в місті немає зв’язку.

У Лисичанську окупанти вже почали вивозити людей у фільтраційні табори.

Про це повідомив голова Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибік в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас вже є такі данні про вивіз людей у Стаханів у фільтраційний табір", - сказав він, уточнивши, що детальна інформація буде пізніше і її мають надавати силові структури.

За словами Шибіка, наразі відсутня детальна інформація щодо того, що відбувається в окупованому Лисичанську тому, що в місті немає зв’язку.

"Ніякого зв’язку в місті немає", - додав він.

Голова ОВА зазначив, що в місті залишилось приблизно 10-12 тисяч людей. І вже 40-60 тисяч вдалося евакуювати з міста.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки Луганської області.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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