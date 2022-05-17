За її словами, протиповітряна оборона України показала, що сьогодні окупанти не мають переваги у повітрі.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські сили протиповітряної оборони збивають більшість ракет, які ворог випускає по об'єктах в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала на брифінгу у Києві.

"Росія стає передбачуваною попри те, що вони боролися за статус непередбачуваного ворога. Вони емоційно реагують на будь-які успіхи України, міжнародні у тому числі. І, дійсно, на сьогодні є ризик ракетних ударів по всій території України, і ось ця ніч – по декількох регіонах була велика кількість ударів, вона якраз демонструє цю ситуацію", - сказала Маляр.

За її словами, протиповітряна оборона України, яку вважали до 24 лютого слабким місцем, показала, що на сьогодні ворог не має переваги у повітрі.

"Говорити абсолютно про 100% захист буде некоректно, тому що ракети влучають в ті чи інші об'єкти. Але незрівнянно більша кількість ракет збивається і не потрапляє в цілі саме завдяки роботі протиповітряної оборони. І це на сьогодні вже сотні тисяч врятованих життів", - наголосила Маляр.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Морпіхи знищили БМП-3 і командно-штабну машину окупантів з ПТРК "Стугна-П".

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