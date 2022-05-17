Морські піхотинці з 501-го окремого батальйону разом з воїнами Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили БМП-3 та командно-штабну машину окупантів з українського ПТРК "Стугна-П".
Про успішний удар по цілі розповів прес-центр Командування морської піхоти на своїй офіційній сторінці на Facebook. До повідомлення прикріпили відео з попаданням снаряда в техніку.
"Ось так палає понад 1 мільйон доларів російських платників податків. Саме стільки коштує БМП-3. Цього "півника", а також командно-штабну машину окупантів "підсмажили" українські морські піхотинці з 501-го окремого батальйону морської піхоти у взаємодії з воїнами Сил спеціальних операцій ЗС України за допомогою ПТРК "Стугна", — повідомили в командуванні морської піхоти.
На відео показується, як солдати стежили за пересуванням БМП-3 ворога через панель управління ПТРК. Коли техніка з'явилася на горизонті, надійшла команда вогонь. Снаряд полетів по траєкторії по своїй траекторії, і знищив ціль.
Нагадаємо, це далеко не перша бойова машина окупантів, яку українські захисники перетворили на металобрухт за допомогою "Стугна-П". У травні, наприклад, завдяки використанню ПТРК вдалося збити два гвинтокрила Ка-52, і один з них — на Ізюмському напрямку.
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