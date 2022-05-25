За його словами, досвідчені кадри армії РФ вже вбиті або поранені.

Окупанти своєю активністю вибивають свої кадрові резерви, що зіграє на руку Україні, коли вона піде в наступ після прибуття на фронт поставок по ленд-лізу.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Такими темпами вони можуть залишитися без кадрових військових з досвідом бойових дій, і через місяць, через два залишаться з чевекашниками, резервом, добровольцями і люмпен-пролетаріатом. Це не бойові кадри і професійні війська. Якість різко впаде, це вже не цілком навіть буде армія", - зазначив Арестович.

За його словами, досвідчені кадри армії РФ вже вбиті або поранені.

"Ми думали, що вони розумні, але вони заради примарного тактичного успіху готові випалити кадровий резерв. Вони сточують бригади до 20%, і на картах є БТГ, а боєздатності немає. Вони вибивають кадрове ядро. Штаби розбиті. Кадри, які мають досвід - поранені і вбиті", - вважає Арестович.

"І коли ми підемо в наступ, неважливо, це буде в липні або серпні, у них залишаться строковики. І все це відгукнеться через кілька місяців, коли Україна буде знову брати Сєвєродонецьк і Попасну", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, де зараз найскладніша ситуація на фронті.

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