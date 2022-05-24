Агресор завдав ударів Сумщині.

Російські окупанти у Криму формують резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України, а на прикордонні обладнують опорні пункти.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Ворог продовжує порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, перешкоджає вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

Водночас ворог веде на окупованих територія підготовку до нових атак.

"На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вживати заходів з прикриття ділянки українсько-російського кордону. Окупант продовжує обладнання опорних пунктів на території Брянської області.

"Агресор завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області", - зазначили в Генштабі.

Як писав УНІАН, на Донбасі РФ проводить спробу масованого наступу. На думку радника міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, попереду Україну чекає дуже важкий місяць вирішальної битви за Донбас.

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