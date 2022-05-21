Радник глави ОП назвав ситуацію "неприємною".

Війна в Україні увійшла в третю, вирішальну фазу. Зараз найскладніша ситуація на фронті – в напрямку Бахмута, куди армія РФ протягом останніх двох діб активно перекидає додаткові сили.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, росіяни намагаються наступати на захід та північ від Попасної. Арестович назвав ситуацію "неприємною" з огляду на ступінь виснаження наших військових і той факт, що окупанти намагаються перерізати трасу на Бахмут для того, щоб фактично оточити українське угруповання.

Росіяни намагаються вийти на адмінкордони Луганської області

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 травня. Протягом дня ворожі війська завдавали вогневого ураження усім спектром озброєння, включаючи авіацію, по позиціях ЗСУ. Також були завдані удари по Врубівці та Бахмуту.

Крім цього, російське командування веде підготовку до наступу на Слов'янському та Лиманському напрямах. Протягом дня ворог робив активні обстріли населених пунктів у цих операційних районах.

Нагадаємо, російські війська знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Це вже вдруге, коли окупанти руйнують саме цей міст. Перший раз окупанти розбили його у 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини: