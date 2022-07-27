В Коростені Житомирської області пролунали вибухи.
Про це пише "Суспільне. Житомир" з посиланням на голову Коростенської РВА Юрія Тарасюка.
Зазначається, що в місті було чутно звуки вибухів. Влада підтвердила "прильот", але утрималася від деталей.
Повітряна тривога в регіоні ще триває. Залишайтеся в укриттях.
Водночас моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" повідомляє, що Росія підняла в небо над Білоруссю три реактивні літаки. Після цього у прикордонних українських регіонах миттю оголосили повітряну тривогу.
Пізніше в Коростенській міськраді спростували ворожу атаку на місто. Вибухи - наслідки військових навчань в регіоні.
"Шановні жителі Коростенського району! На цю хвилину розповсюджено неправдиву інформацію щодо вибухів в місті Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою. Просимо не панікувати та не поширювати чутки", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти завдали двох ударів по Харкову ракетами з комплексу протиповітряної оборони С-300.
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