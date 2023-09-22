На місці працюють рятувальники. Триває розбір завалів.

Росіяни атакували житлові будинки у Кураховому (Донецька область) двома ракетами "Іскандер", в результаті чого не менше 16 людей зазнали поранень.

Удар стався ввечері 21 вересня, приблизно о 22:00, повідомила зранку в п'ятницю Донецька обласна прокуратура.

"За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт двома ракетами "Іскандер". Один із засобів ураження поцілив по двоповерховому житловому будинку, внаслідок чого зазнали поранень 16 громадян: 6 жінок та 10 чоловіків віком від 43 до 82 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також пошкоджено вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі і гаражі.

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники. Триває розбір завалів.

З Донеччини намагаються евакуювати людей через удари РФ

Донеччина щодня перебуває під обстрілами російських окупантів, таким чином РФ вбиває місцевих жителів та знищує цілі населені пункти.

29 липня минулого року Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації мешканців Донеччини. Держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Йшлося про виїзд в інші регіони України понад 50 тис. дітей та понад 200 тис. дорослих. 2 серпня було оголошено про початок евакуації з Донеччини. В уряді запевнили, що людей виїздити не примушують. Таким чином в області частина населення залишається й до сьогодні.

Вас також можуть зацікавити новини: