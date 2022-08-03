Зокрема, до Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Кабінет міністрів доручив провести обов'язкову евакуацію населення з Донецької області до безпечних районів 13 областей.

Відповідне розпорядження від 2 серпня 2022 року № 679-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Провести обов’язкову евакуацію населення Донецької області. Евакуацію здійснити у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей", - йдеться у документі.

Головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) доручено разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства "Укрзалізниця" організувати та провести обов’язкову евакуацію.

Евакуація мешканців Донецької області: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації мешканців Донеччини. Держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону

31 липня Верещук розповіла алгоритм дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області. За її словами, повинні виїхати понад 50 тис. дітей та понад 200 тис. дорослих. Окрім цього стало відомо, що крім виплат, які гарантує держава, евакуйованим мешканцям Донеччини передбачається додаткова допомога.

2 серпня, Верещук зауважила, що, попри всі можливості обов'язкової евакуації, примушувати людей ніхто не буде. Того ж дня вона повідомила про початок евакуації з Донеччини.