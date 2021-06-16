За словами президента, Україна повинна очікувати ускладнення безпекової ситуації й бути готовою до цього щодня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація відпрацьовує варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова.

Про це він заявив у спільному інтерв’ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, повний текст якого розміщений на сайті глави Української держави.

Розмова відбулася 14 червня.

Читайте такожНа Донбасі загинув боєць ЗСУ з Львівщини«Якщо повертатися до Росії, вони говорять: «Ми тут до чого? Ви розмовляйте з цими товаришами з «ДНР/ЛНР». Тоді питання: а «Захід-2021» (спільні військові навчання Росії та Білорусі - УНІАН), навчання, які ви проводите – не «ЛДНР», не ОРДЛО, це ж ви (Росія – УНІАН) проводите. Тоді скажіть мені, а чому тут - за тією інформацією, яку ми отримуємо - відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова? Просто дивуєшся, як можна ось так казати одне, а робити інше», - заявив він.

За словами Зеленського, Україна повинна очікувати ускладнення безпекової ситуації й бути готовою до цього щодня. «Але я не вважаю, що це буде. Імовірність провокацій є, зокрема, в середині вересня, коли буде «Захід-2021», - додав президент.

Стягнення російських військ до кордонів з Україною

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах і тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня в місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння в окупований Крим. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії і Білорусі «Захід-2 021», які заплановано на вересень цього року, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Костянтин Гончаров