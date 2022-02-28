Головнокомандувач Збройними силами України заявив, що цей кривавий злочин путінського режиму вимагає розслідування Гаазького трибуналу.

Війська Російської Федерації з початку вторгнення в Україну випустили 113 ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" та "Калібр" по мирним українським містам та селам.

Про це йдеться у повідомленні головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирним містам і селам України", – заявив Залужний.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", – додав він.

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