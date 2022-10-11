За сьогоднішній ранок Україну атакували 28 ворожих ракет – із них 20 збито, більше 15-ти безпілотників, більшість з них також збито.

Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет – із них 20 збито. Більше 15-ти безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито", - зазначив він.

Відео дня

За словами глави держави, по всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи, і якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання та зв’язок, які терористи пошкодили вчора.

Зеленський наголосив, що сьогодні Росія "доб’ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення".

"Де були руйнування – всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати – вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога – будуть руїни російської державності", - резюмував президент України.

Масована атака на Україну 11 жовтня

Сьогодні вранцы по всій території України понад 5 годин тривала повітряна тривога. Про вибухи повідомляли у Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Рівненській, Кіровоградській, Львівській областях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повыдомив, що Російська Федерація протягом дня здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури.

У Повітряних силах вдень повідомляли про знищення мінімум 18 російських ракет.

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