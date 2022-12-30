РосЗМІ пишуть, що він був ветераном бойових дій і ветераном військової служби.

В окупованому Донецьку ліквідований заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з Об'єднаного угруповання військ Євген Рибаков.

Про це повідомляють у Слідчому комітеті Російської Федерації. В офіційному повідомленні зазначено, що він загинув 30 грудня "в результаті артилерійського обстрілу".

"При виконанні службових обов'язків в ході проведення спеціальної військової операції в Донбасі загинув заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації з Об'єднаного угруповання військ (сил)", - повідомляється на сайті СК РФ.

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Ліквідація окупантів

Раніше журналіст Сергій Костеж повідомляв, що влітку під Попасною Збройні Сили України ліквідували російського генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Також в мережі була інформація про ліквідацію одного з командирів чеченського СОБР з близького оточення Кадирова Муси Адалае.

Нещодавно в Донецькому ресторані ліквідували колишнього офіцера російського спецназу "Альфа" Михайла Брідасова.

Також в Україні був ліквідований костромський рецидивіст Андрій Чечуров з ПВК "Вагнера".

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