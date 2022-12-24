За попередніми даними, росіянина ліквідували у ресторані "Шеш-Беш".

У донецькому ресторані "Шеш-Беш" ліквідували колишнього офіцера російського спецназу "Альфа" Михайла Брідасова.

Як повідомив офіцер Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", Брідасова ліквідували на святкуванні дня народження сканадального екс-очільника Роскосмосу Дмитра Рогозіна.

"Колишній офіцер спиртназу "Альфа" Михайло Брідасов 21 грудня весело та феєрично відзначив днюху Рогозіна у донецькому ресторані "Шеш-Беш". Слава Нації. Смерть ворогам", - написав "Штірліц", додавши фото Брідасова з позначкою "Груз 200".

Ліквідацію підтвердив й сам Рогозін, який, до речі, на день народження отримав осколок у сідницю. Він зазначив, що Брідасов був близькою для нього людиною та особистим помічником.

Приліт у розпал застілля: як Рогозін відсвяткував день народження

Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений під час святкування свого дня народження в готелі окупованого Донецька. Разом з російським функціонером був поранений ще й "глава уряду "ДНР" Віталій Хоцінко.

Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, "проникаюче осколкове поранення сідниць", а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Пізніше в ДПСУ заявили, що Рогозіну під час святкування його дня народження в Донецьку "передали протокол" про порушення держкордону. Порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність, зазначають прикордонники.

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