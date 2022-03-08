Унаслідок авіабомбардування в Сумах та передмісті було розбомблено житлові будинки, є загиблі, серед яких - діти.
Про це у відеозверненні щодо підсумків 7 березня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"На Сумщині було дуже неспокійно... Втрати були й серед наших тероборонівців: дали наші хлопці бій цілій колоні ворожої техніки, їхній автомобіль було розстріляно, є поранені та, на жаль, чотири молодих хлопці загинули в нерівному бою з російськими військовими", - сказав Живицький.
Він наголосив, що ввечері відбувся авіаналіт.
"Відбувалось авіабомбардування передмість міста Суми. Було розбомблено житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим потраплянням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І лік загиблих іде вже - більше ніж 10 осіб", - розповів голова ОВА.
На своїй сторінці у Facebook Живицький уточнив, що після 23:00 7 березня ворожі російські літаки бомбили житлові квартали в Сумах та Охтирці, а також знищили хати в селі Битиця.
"Інформація по вбитих та поранених постійно оновлюється. ДСНС розбирають завали та гасять пожежі. Медики працюють. Рятуємо життя. Отак насправді виглядає "рускій мір". Ми не пробачимо цього ніколи", - написал голова ОВА.
Як повідомляв УНІАН, від початку війни українські військові вже збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 гелікоптерів та інші малорозмірні цілі.