За його словами, наразі найновітніші російські танки на фронті легко знищують дронами-камікадзе ЗСУ.

Міф про "непереможні" російські танки Т-14, які були створені на базі універсальної гусеничної платформи Армата, все ще існує лише тому, що їх не відправляли на фронт.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) Майбутнє вирішується в Україні. Він пояснив, танки Т-90 прорив, які найновітнішою російською бронетехнікою на фронті, легко знищують дронами-камікадзе ЗСУ.

"Жодного застосування цієї техніки (Т-14 — ред.) так і не було. Було кілька випадків застосування бронетранспортерів "Бумеранг". Їхні залишки тут можна побачити. Вони всі згоріли… Горить все насправді. Чудо-зброю так і не створили", — додав очільник українською розвідки.

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На його думку, через сумнівні перспективи Т-14 кремлівський режим побоюється їх відправляти на фронт, бо це загрожує серйозними іміджевими втратами для своєї і без того млявої оборонки.

"Думаю, що Т-14, коли вони зрозуміли, що може бути руйнівний ефект для подальшої експортної привабливості цієї машини, так і не запустили на фронт", — підсумував Буданов.

Втрати Росії у війні

За останніми даними, ЗСУ знищили вже 4 тис. 560 танків та ще 8 тис. 767 бойових броньованих машин.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв заявив, що РФ може робити 300 танків на рік, але лише за три місяці в Україні втратила 600.

За різними даними, у Росії зараз є можливість передавати на фронт до 150 танків на місяць, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Цей показник досягається шляхом розконсервації і відправки у зону бойових дій більш примітивних та простих в технічному плані відновлення (Т-62, Т-54, Т-55).

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