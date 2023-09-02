Були атаковані три російські авіабази і два місця дислокації систем ППО і РЛС.

Наприкінці серпня Україна провела серію успішних атак у глибокий тил росіян. Зокрема, були атаковані три російські авіабази і два місця дислокації систем ППО і РЛС.

За два тижні Росія втратила два бомбардувальники Ту-22М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускову установку С-400 "Тріумф" і РЛС "Предел-Е", пише Forbes.

Вартість стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 можна визначити за міжнародними контрактами РФ. На початку 2000-х Росія укладала угоди з постачання бомбардувальників Ту-22М в Індію і Китай. Вартість одного літака Ту-22М3 оцінюється в $294 млн. Це один з найдорожчих літаків РФ. Вартість одного Іл-76, яких було знищено чотири, становить $86 млн.

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Також вартість однієї пускової С-400 в турецькому контракті становить близько $69 млн, а новітня російська РЛС (радіолокаційної станції) загоризонтного спостереження "Предел-Е" коштує $200 млн.

Знищення російської техніки

У ніч на 30 серпня військовий аеродром у Пскові атакували безпілотні літальні апарати, спалахнула масштабна пожежа. У Росії заявили, що були пошкоджені чотири Іл-76, пізніше ця інформація підтвердилася.

На одному з напрямків українські захиснику знищили військову техніку та обладнання російських окупантів на сотні мільйонів доларів. Були знищені два комплекси відеоспостереження "Муром-П", які українці називають "очима Мордора" і "пустили у розхід" радіолокаційну станцію окупантів, яка називається "Предел-Е".

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