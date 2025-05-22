Дрони атакували Москву і ще кілька російських областей

Московські аеропорти поки не працюють. Вибухи пролунали у низці російських міст.

Невідомі дрони здійснили атаку на Москву, Тулу, Новомосковськ. Традиційно в РФ повідомляють тільки про падіння уламків.

Так, Тульський губернатор Дмитро Міляєв повідомив у телеграм-каналі, що в Тулі впали уламки безпілотника, пошкоджено кілька будинків.

"Засоби ППО Міноборони Росії відбивають уже десяту хвилю повітряної атаки. Один із безпілотників врізався в дах багатоквартирного будинку в Пролетарському окрузі міста Тули. Також унаслідок падіння уламків БПЛА ушкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі ще за низкою адрес в обласній столиці", - повідомив він і додав, що двоє людей дістали легкі поранення.

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Раніше російський телеграм-канал SHOT написав із посиланням на місцевих, що в небі над Тулою прогриміло близько десятка вибухів.

Водночас триває наліт на Новомосковськ - друге за величиною місто Тульської області, де розташований хімічний комбінат і ще кілька підприємств. Канал Baza повідомив, що місцеві жителі нарахували щонайменше 19 вибухів.

Московський мер Сергій Собянін також заявив про наліт дронів на російську столицю. Він навіть повідомив, що вже збито 32 дрони, які летіли на Москву.

Під ранок Росавіація оголосила, що в московських аеропортах Домодєдово і Жуковський знову запроваджено "тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден".

Нальоти дронів на РФ

У ніч на 28 квітня безпілотники атакували завод із мікроелектроніки в Брянську. У районі заводу було зафіксовано кілька влучень.

На початку квітня полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан розповів, що в РФ нафтопереробні заводи, які виробляють пальне для військових цілей, почали перекривати спеціальними сітками, щоб надалі захистити від українських дронів.

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