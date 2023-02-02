Гуменюк пояснила, чому нагадувань про дрони у повітряному просторі України вже певний час не було.

Росія готує нову хвилю пусків іранських дронів-камікадзе. Сили оборони зафіксували активність транспортної авіації, яка, імовірно, доставляла окупантам нову партію БПЛА.

Як розповіла в ефірі національного телемарафону представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, нагадувань про дрони у повітряному просторі України вже певний час не було у зв'язку з несприятливими погодними умовами на півдні.

"Але тут якраз про це можуть свідчити особливості погодних умов на півдні, через які їм (дронам – УНІАН) все одно доводиться пролітати, якщо вони запущені навіть по інших регіонах України", - сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що іранським дронам доводиться стартувати зі східного берега Азовського моря, пролітати Азовське море і повітряні маси над Чорним морем: "А штормова погода і поривчастий вітер були настільки потужними, що використання дронів не те що є недоцільним, а й критично зворотнім. Тому вони їх, скоріше за все, і не запускали".

"До того ж ми спостерігали активність транспортної авіації, яка доставляла нові поставки. Тому цілком імовірно, що готуються чергові хвилі (пусків дронів – УНІАН)", - додала Гуменюк.

Іранські дрони на війні проти України – що відомо

Улітку 2022 року стало відомо про передачу Тегераном партії свої дронів-камікадзе для сил Росії.

З 10 жовтня окупанти почали застосовувати іранські БПЛА по критичній інфраструктурі України, нерідко уламки дронів падали на житлові будинки.

Останнім часом російські терористи все частіше комбінують пуски ракет і дронів по Україні, щоб виснажити і вирахувати ППО.

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