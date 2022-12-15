Мороз чи тепло не впливають на застосування ворогом БПЛА.

Російські війська можуть застосовувати по Україні іранські дрони за будь-яких погодних умов, заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба.

"Спеціалісти центру проводять дослідження технічних характеристик безпілотних літальних апаратів. Результати цих досліджень свідчать про те, що ніяких заборон, щоб літати в будь-яких погодних умовах, немає. (Бачимо) результати застосування, вчора летіли і ніщо їм не заважало. Тобто вони можуть застосовуватися в будь-яких погодних умовах", - цитує Зарубу "Українська правда".

У іранських БПЛА, як і у решти подібних безпілотників, є певні обмеження, які зашкодять йому виконувати свої завдання – наприклад, обледеніння у разі проходження певних шарів атмосфери.

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Проте деякі іранські дрони, які ЗС РФ пускали по Україні, були оснащені спеціальними пристроями для підігріву зовнішніми датчиками, каже Заруба.

Іранські дрони на війні проти України – що відомо

11 грудня представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк пов’язала паузу у застосуванні ворогом іранських дронів їхньою вразливістю до низьких температур повітря.

За словами речника ВПС ЗСУ Юрія Ігната, низька температура створює обмерзання усього флюзеляжу дронів, однак це не є великою проблемою – БПЛА можуть застосувати як влітку, так і взимку.

З 10 грудня – після тритижневої "паузи" - Росія почала знову бити по Україні іранськими дронами, зокрема користуючись узбережжям Азовського моря.

14 грудня окупанти здійснили вже третю протягом останнього часу масштабну атаку дронами-камікадзе. Невідомо, чи були це БПЛА вже з нової партії Ірану.

Втім, напередодні як у британській, так й в американській розвідках попереджали про посилення військової підтримки іранським режом російських загарбників. Тегеран може передати Москві найближчими місяцями свої балістичні ракети.

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