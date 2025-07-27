У зв'язку з цим в Інституті відзначили гостру необхідність допомоги Заходу в зміцненні протиповітряної оборони України.

Росія нарощує виробництво ракет та безпілотників, щоб завдавати восени дедалі масштабніших ударів по Україні.

Такий прогноз зробили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики вказали, що останнім часом для атак росіяни все більше застосовують ракети, а різні повідомлення вказують на те, що оборонна промисловість РФ збільшує потужності з випуску ракет і безпілотників.

В ISW припускали, що росіяни можуть запускати по Україні до 2000 дронів за ніч до листопада 2025 року, якщо нинішня модель використання російських безпілотників збережеться.

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У зв'язку з цим в Інституті відзначили гостру необхідність допомоги Заходу в зміцненні протиповітряної оборони України. Аналітики зазначили, що особливо важливе постачання американських систем Patriot, які можуть ефективно протистояти російській балістиці.

РФ нарощує випуск "Шахедів"

У ніч на 26 липня окупанти використали для ударів по Україні найбільшу кількість балістичних ракет із 2022 року. При цьому використання "Шахедів" залишилось не таким масовим.

Аналітики зазначають, що росіяни взялися за накопичення цих дронів. Зокрема, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко сказав, що по це свідчить їхнє обмежене використання під час нещодавніх ударів по Україні.

"Це говорить про те, що загроза масованого, концентрованого нальоту окупантів може бути здійснена вже найближчими днями... або. Або росіяни настійно накопичують дрони, для куди більш масштабного терору під певну дату?", - припустив аналітик і натакнув, що мова може йти про 24 серпня.

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