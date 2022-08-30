Тепер він може стати учасником постановочного суду над президентом Зеленським в Росії.

Екс-керівник ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, проти якого відкрито кримінальне провадження про держзраду, може отримати притулок у Росії в обмін на свідчення проти Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі The Insider.

Джерела The Insider в українських спецслужбах вважають, що Наумов міг передати росіянам відомості, які дозволили армії РФ швидко захопити ЧАЕС.

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Росія запропонувала йому "притулок" в обмін на свідчення проти Зеленського під час постановочного суду над українським президентом. Питанням передачі Наумова Росії займається глава МВС Сербії Олександр Вулін.

За даними видання, 23 серпня Вулін зустрівся в Москві з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим, сторони, зокрема, обговорювали долю Наумова.

Після відправки українського екс-генерала Вулін може і сам переїхати в Москву, він очікує призначення на посаду посла Сербії в Росії, зазначають журналісти.

Наумов був затриманий при спробі перетину кордону між Сербією і Північною Македонією 7 червня.

Колишній офіцер СБУ після втечі з України кілька місяців жив у Німеччині, потім йому вдалося перетнути кордони Євросоюзу разом з незадекларованими цінностями і потрапити до Сербії.

Наразі Наумов перебуває у сербському СІЗО.

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