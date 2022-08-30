Екс-керівник ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, проти якого відкрито кримінальне провадження про держзраду, може отримати притулок у Росії в обмін на свідчення проти Зеленського.
Про це йдеться в матеріалі The Insider.
Джерела The Insider в українських спецслужбах вважають, що Наумов міг передати росіянам відомості, які дозволили армії РФ швидко захопити ЧАЕС.
Росія запропонувала йому "притулок" в обмін на свідчення проти Зеленського під час постановочного суду над українським президентом. Питанням передачі Наумова Росії займається глава МВС Сербії Олександр Вулін.
За даними видання, 23 серпня Вулін зустрівся в Москві з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим, сторони, зокрема, обговорювали долю Наумова.
Після відправки українського екс-генерала Вулін може і сам переїхати в Москву, він очікує призначення на посаду посла Сербії в Росії, зазначають журналісти.
Наумов був затриманий при спробі перетину кордону між Сербією і Північною Македонією 7 червня.
Колишній офіцер СБУ після втечі з України кілька місяців жив у Німеччині, потім йому вдалося перетнути кордони Євросоюзу разом з незадекларованими цінностями і потрапити до Сербії.
Наразі Наумов перебуває у сербському СІЗО.