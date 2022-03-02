Крім того, підкреслює він, російські громадяни втрачають заощадження та будь-які перспективи.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія може забути про спортивні турніри і світову культуру, на неї чекає лише Міжнародний трибунал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Який підсумок для Росії? Прапор цієї держави більше не побачать на спортивних турнірах. Сучасна світова культура буде для них тепер закритою. Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу. Російські банки відключають від глобальної системи. Російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи", - зазначив Зеленський.

Крім того, наголосив він, російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні.

"Вдумайтеся у це число: майже шість тисяч загиблих росіян. Російських військових. За шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну? Це неможливо. Це не змінити ракетами, не змінити бомбами, танками, будь-якими ударами. Ми на своїй рідній землі. І за війну проти нас буде Міжнародний трибунал - для них", - підкреслив президент.

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