Росія найближчим часом не зможе адекватно захиститися від українських атак, – ISW

Росія не зможе належним чином задовольнити свої зростаючі потреби у ППО за рахунок власного виробництва, вважають аналітики.

Росія навряд чи зможе найближчим часом повністю перехоплювати українські атаки, в успіх не вірять ані Кремль, ані російські військові блогери. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи ефективність російської ППО.

Так, російські чиновники дедалі частіше перекладають протиповітряну оборону на окремі підприємства та регіональну владу, але всі ці структури зазнають труднощів із протидією українським безпілотникам.

Російські військові блогери також відкрито визнають проблеми РФ у боротьбі з українськими ударами, зазначаючи, що Росія не здатна повністю перехоплювати українські далекобійні дрони і що необхідний пасивний захист, зокрема антидронові сітки, укриття та резервування інфраструктури для захисту промислових об’єктів. При цьому блогери закликають до створення багаторівневого підходу, що включає адаптацію протиповітряної оборони та оборонної інфраструктури.

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Водночас аналітики ISW вважають, що Росія не зможе адекватно задовольнити свої зростаючі потреби в протиповітряній обороні за рахунок власного оборонно-промислового виробництва і не зможе забезпечити захист як лінії фронту, так і свого великого тилу.

"Багаторівневий і децентралізований підхід, який пропонують російські чиновники та військові блогери, вимагатиме значного часу та ресурсів і навряд чи забезпечить потреби Росії у протиповітряній обороні або подолає географічні обмеження", – зазначають аналітики.

При цьому оборонні укріплення навколо ключових промислових і комерційних об’єктів по всій Росії також підірвуть здатність Кремля створювати у російської громадськості відчуття нормальності.

Наслідки ударів по РФ

ЗМІ пишуть, що цього року Україна посилила атаки на РФ, використовуючи ракети дальнього радіусу дії та рої безпілотників, спрямовані проти військової промисловості та енергооб’єктів.

Також Київ дедалі частіше завдає ударів по складах Wildberries, знищуючи товари на мільярди доларів. Атаки порушили роботу аеропортів, спричинили дефіцит палива та підірвали бойовий дух громадян.

Крім того, українські удари по нафтопереробних заводах і терміналах на чорноморському узбережжі Росії зменшили туристичний потік більш ніж на 10%. Навіть Володимир Путін значно рідше відвідує свою резиденцію в Сочі.

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