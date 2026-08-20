Війна прийшла на улюблений чорноморський курорт Путіна, – FT

Звичайні росіяни продовжують їздити на пляжі, незважаючи на ризики.

Сирени повітряної тривоги, перехоплення дронів, пожежі, паливо у воді та черги за бензином – все це стало частиною літньої відпустки для багатьох росіян. Чорноморське узбережжя – одне з найпопулярніших літніх напрямків країни, але також і місце розташування нафтопереробних заводів та танкерних терміналів, що робить його мішенню для регулярних українських ударів.

Українські військові посадовці заявляють, що завдають ударів лише по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. За їхніми словами, дрони, що падають у цивільних районах, були перехоплені ППО або засобами радіоелектронної боротьби ще до того, як досягли своїх цілей, пише Financial Times.

Через дрони над головою та розливи нафти у воді кількість туристів знизилася на 10,8% у порівнянні з минулим роком, за даними Дмитра Богданова, голови AMOS – асоціації готельєрів півдня Росії. Загроза, судячи з усього, відлякала й найвідомішого відпочивальника регіону – кремлівського диктатора Володимира Путіна, у якого є офіційна резиденція в Сочі, а також, як стверджується, розкішний палац, збудований для його особистого користування неподалік від Геленджика, заявляють журналісти.

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У матеріалі повідомляється, що Путін відвідував Сочі 24 рази у 2021 році, останньому році перед повномасштабним вторгненням в Україну, але лише двічі у 2024-му та 2025-му, згідно з даними сайту Кремля. Востаннє він з’являвся на публіці в Сочі в жовтні минулого року і відтоді здебільшого обмежувався Москвою та Санкт-Петербургом, а також ще однією резиденцією на озері Валдай на півночі Росії.

Напередодні парламентських виборів наступного місяця Путін активізував поїздки регіонами, але більшу їхню частину провів на схід від Уралу – поза зоною досяжності українських дронів, пишуть ЗМІ. Проте пересічні росіяни продовжують приїжджати. Пляжі та приморські кафе на чорноморському узбережжі, як і раніше, переповнені – це підкреслює, наскільки повсякденне життя та війна дедалі більше переплітаються в Росії на п’ятому році війни, що триває.

Наприклад, один менеджер із Воронежа приїхав до Сочі в червні зі своєю донькою дошкільного віку. Стурбовані забрудненням води та атаками дронів, вони уникали моря і замість цього купалися в басейні готелю. Поїздка була далеко не ідеальною, але в Олексія було мало варіантів: його роботодавець тепер класифікується як частина військово-промислового комплексу, і, як і дедалі більшій кількості росіян, йому заборонено залишати країну.

Капітан туристичного катера в Архіпо-Осиповці у коментарі FT зазначив, що до смертоносного інциденту на пляжі цього місяця "сирени майже ніколи не вмикалися"; тепер вони виють "по кілька разів на день". Відпочивальники на пляжі здебільшого виглядають незворушними під час тривог – мало хто шукає укриття, коли вони лунають.

Одна власниця гостьового будинку в Кабардинці, ще одному чорноморському курорті Краснодарського краю, заявила, що бронювання на це літо у неї нібито тримаються на рівні минулого року, і деякі люди "навіть не запитували, як тут йдуть справи". Навіть після удару по пляжу в Архіпо-Осиповці вона отримала лише два скасування.

Де відпочивають росіяни

ЗМІ пишуть, що понад 65% із 146 мільйонів жителів Росії ніколи не були за кордоном, а 30% ніколи не залишали свій рідний регіон, згідно з нещодавніми даними опитувань. Після того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, багато західних країн припинили видавати росіянам туристичні візи, авіакомпанії призупинили рейси, а навіть міжнародні платежі за допомогою російських карток стали неможливими.

Тепер понад 80% поїздок росіян припадає на внутрішній туризм, за даними Ostrovok, одного з провідних російських операторів бронювання відпочинку. На Краснодарський край припадає 11% усіх бронювань. Але ця ділянка узбережжя також стала магнітом для українських дронів.

Удари України

Наприклад, у Новоросійську розташований найважливіший порт для експорту нафти та кінцева точка трубопроводу КТК, яким проходить 80% експорту нафти Казахстану. У сусідньому Туапсе знаходиться один із найбільших НПЗ Росії, значну частину потужностей якого Україна знищила цієї весни. Удари також спричинили два великі розливи нафти, чорні сліди яких видно у морській воді навіть на супутникових знімках.

Пляжі в Анапі – курорті радянської епохи, уздовж мілководного узбережжя якого вишикувалися літні табори, – були закриті після того, як у 2024 році в Азовському морі затонув нафтовий танкер. Волонтери допомагали очищати берегову лінію, яка знову відкрилася лише в червні після того, як влада завезла сотні тисяч тонн нового піску. Але екологи побоюються, що мазут все ще може залягати під ним.

Розливи та атаки дронів завдали удару по туризму. Деякі готелі зафіксували зниження бронювань до 20%, тоді як бронювання квитків до Сочі – головного аеропорту, що обслуговує чорноморські курорти Росії, – впало на 40 % у порівнянні з минулим роком, за даними особи, яка має доступ до інформації найбільшої російської платформи бронювання відпочинку.

У тимчасово окупованому Криму, у свою чергу, паливо, вода та електроенергія нормуються згідно з правилами надзвичайного стану на тлі частих українських ударів. У росіян, які шукають внутрішній пляжний відпочинок біля теплого моря, мало альтернатив, підкреслюють журналісти.

Інші новини про удари України по Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що дрони вразили один із найбільших НПЗ Росії в Татарстані та ключовий енерговузол у Криму. У промисловій зоні Нижньокамська, зокрема, розташовані нафтопереробний комплекс АТ "ТАНЕКО" (Татнефть), НПЗ АТ "ТАІФ-НК", ПАТ "Нижньокамськнефтехім" та інші підприємства.

Крім того, ми також розповідали, що Україні простіше влаштувати повний блекаут у Росії. Навіть удари Сил оборони по російських трансформаторах здатні призвести до блекаутів у Росії взимку.

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