Виробництво затримується через поставки термографічних та HD-камер.

Центр спеціального призначення ФСБ РФ збирався цього місяця придбати три безпілотники Supercam для диверсій в окупованому Донецьку, однак реалізувати ці плани неможливо через санкції.

Як повідомляє Центр національного спротиву, диверсії плануються також і на підконтрольній Україні території.

За даними ЦНС, виробник даного типу безпілотного апарату є компанія "Безпілотні системи", що дислокується в Іжевську. Хоча ФСБ є найбільш оснащеною та фінансово забезпеченою структурою в РФ, противник не може провести базову підготовку з експлуатації даних дронів. Виробництво затримується через поставки термографічних та HD-камер, які не виготовляються на території країни-окупант.

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Вплив санкцій на Росію

Як раніше повідомляв УНІАН, на тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, агресор вперше в історії відправив свій літак на ремонт до Ірану.

Також у Росії зафіксували ще одне "вперше в історії". Найбільший банк РФ заявив про безпрецедентний збиток через санкції. Втрати банку стали рекордними за всю історію.

За оцінкою експертів, російська економіка точно зазнає колапсу через війну в Україні.

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