Аварії на російській залізниці були викликані саботажем, скоєним невідомими суб'єктами.

Сплеск аварій на російській залізниці в районах, що межують із Україною, майже напевно викликав локальні збої в роботі російських військових залізничних перевезень.

Про повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Відзначається, що аварії були викликані саботажем, вчиненим невідомими суб'єктами.

"Хоча бригади залізничних військ здатні швидко відновлювати лінії, ці інциденти посилять навантаження на внутрішні сили безпеки Росії, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити великі й вразливі залізничні мережі Росії від атак", - вважають в британській розвідці.

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Вибух на залізниці в РФ

Як повідомляв УНІАН, 1 травня в Брянській області РФ на залізниці спрацювала бомба, в результаті чого з рейок зійшов локомотив вантажного поїзда.

Повідомлялося, що в результаті вибуху з рейок зійшли двосекційний тепловоз (згорів), п'ять вагонів із щебенем і пиломатеріалами. Витекло 12 тонн дизельного палива. Для відновлення руху РФ задіяла 300 залізничників і три відновлювальних потяги. Усього нібито було укладено близько 100 метрів залізничного полотна.

Вже 2 травня в Брянській області Росії знову зійшов з рейок вантажний потяг - 20 вагонів і локомотив. Причиною названо "незаконне втручання в роботу залізничного транспорту", а саме - підрив полотна.

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