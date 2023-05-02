Відомо, що потяг зійшов з рейок не сам, а через підрив полотна.

У Брянській області Росії знову зійшов з рейок вантажний потяг. Повідомляється про підрив залізничного полотна невідомими.

Інцидент стався о 19:47 недалеко від станції Снежетьская, що трохи на схід від самого Брянська. За даними "РЖД", з рейок зійшли 20 вагонів вантажного поїзда та локомотив. Ніхто не постраждав. Причиною названо "незаконне втручання в роботу залізничного транспорту".

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз уточнив, що в районі станції Снежетьска "спрацював невстановлений вибуховий пристрій".

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Телеграм-канали пишуть, що вибухів було кілька.

"З вагонів, що перекинулися, стався розлив, імовірно, сірки і селітри. Зараз співробітники МНС охолоджують вагони, що впали, і речовини, що розлилися. Також серед вагонів, що впали, є порожні і з металобрухтом", - пише телеграм-канал "Baza".

Рейкова війна в Брянській області

1 травня в Брянській області зійшов з рейок поїзд з нафтопродуктами і пиломатеріалами. Незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці. Губернатор регіону підтвердив, що сходження складу з рейок сталося в результаті підриву залізничного полотна.

За даними Telegram-каналу SHOT, в результаті вибуху з рейок зійшли двосекційний тепловоз (згорів), п'ять вагонів з щебенем і пиломатеріалами. Витекло 12 тонн дизельного палива.

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