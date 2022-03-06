Це - один з важливий інфраструктурних об'єктів України.

Російські окупаційні сили планують захопити важливий інфраструктурний об'єкт - дамбу Канівської ГЕС.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ за добу.

Канівська ГЕС - другий ступінь каскаду гідроелектростанцій на території України, в м.Каневі, Черкаська область, побудована на річці Дніпро і входить до складу "Укргідроенерго".

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, в результаті чого виникла пожежа на території атомної станції.

Станом на 6:20 4 березня рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих і травмованих немає.

Вранці того ж дня в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями Російської Федерації.

Також повідомляється, що енергоблоки не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.