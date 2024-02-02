Армія РФ не втомлюється тероризувати мирних українців, але отримує бумерангом значні втрати.

На одному з напрямків українського фронту Росія вимушено "поховала" 60 своїх військових разом з гарматами та іншою технікою, яку "бумерангом" знищують ЗСУ за терор українців.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог не полишає наміру вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Зокрема, за останню бойову добу (станом на 7.00 п’ятниці) агресор здійснив 14 невдалих штурмів та, зазнавши значних втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Зі свого боку, воїни ЗСУ продовжують заходи з розширення плацдарму та завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях й тилах. Наразі отримано підтвердження про те, що на лівому березі поменшало на 61 окупанта, три танки, сім гармат, шість одиниць автомобільної техніки та два човни. Також знищено антену зв’язку та два пункти боєпостачання.

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"Окупанти не припиняють вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, повернулися до авіабомбардувань", - розповіли у Силах оборони.

Протягом бойової доби ворог завдав шість авіаційних ударів із застосуванням 14 керованих авіабомб по населених пунктах Червоний Маяк, Республіканець, Берислав, Качкарівка та Новоберислав. Внаслідок ворожих авіаційних ударів пошкоджено три приватні будинки.

Продовжуючи терор населення прифронтових регіонів агресор застосував 27 FPV-дронів, чотири ударні БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 15 осколкових боєприпасів.

Окрім того, ворог чотири рази вдарив з артилерії по Херсону. Обстріляв Тягинку, Садове, Берислав, Антонівку, Нововоронцовку на Херсонщині, а також Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів загинуло два іноземних волонтери, ще троє волонтерів поранено, а також - двоє інших цивільних людей. Пошкоджено близько десятка приватних будинків та автомобіль.

Також йдеться, що на Миколаївщині, поблизу населеного пункту Євгенівка у Баштанському районі, четверо цивільних підірвалися на невідомому вибуховому предметі: одна людина загинула, ще троє - поранено.

За даними ЗСУ, зараз ворог скоротив кількість бойових кораблів (до трьох одиниць) у Чорному морі. Ракетоносії заведені в пункти базування. В Азовському морі один корабель викриває надводну обстановку - здійснює патрулювання в районі Керчі.

Росія проявила активність на лівобережжі Дніпра

Напередодні на лівобережжі російська армія вдалася до активності, але наважився лише на три невдалі спроби штурмових дій. Водночас на лівому березі поменшало на 32 загарбників, реактивну систему залпового вогню "Град", три БПЛА - два ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін", й сім одиниць автомобільної техніки. Також було знищено два спостережні пункти ворога, дев’ять гармат, серед яких - гаубиця "Мста-Б".

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