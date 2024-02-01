По півдню загарбники вдарили балістикою, імовірно, ракетами "Іскандер-М" та С-300, пошкоджено об'єкти інфраструктури та електромережі.

На одному з напрямків втрати Росії у війні проти України зросли на понад 30 російських окупантів, але агресор продовжує тиснути, ще й поновив удари некерованими авіаційними ракетами.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог знов намагався вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. "Противник знову вдався до активності, але наважився лише на три невдалі спроби штурмових дій, зазнавши втрат в живій силі й техніці, відійшов на свої попередні позиції", - зазначають українські військові. Зі свого боку, вони "підчистили" лави окупантів.

Зокрема, за минулу добу на лівому березі поменшало на 32 загарбники, реактивну систему залпового вогню "Град", три БПЛА - два ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін", й сім одиниць автомобільної техніки. "Знищено два спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

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Також на брухт пущено дев’ять гармат, серед яких - гаубиця "Мста-Б", яка призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів. Також ця установка призначена для руйнування польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили, пунктів управління, засобів протиповітряної й протиракетної оборони. У ЗСУ уточнюють, що це - не остаточні втрати Росії, наразі триває дорозвідка.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів, продовжують завдавати удари керованими авіабомбами та поновили удари некерованими авіаційними ракетами.

Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) супротивник застосував балістику по Миколаївщині - вдарив, імовірно, використавши ракети типу "Іскандер-М" та С-300. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та електромережі.

Ворожа авіація була активна на Херсонщині. Зокрема, п’ять авіаційних ударів із застосуванням керованої ракети Х-59, 17 керованих авіабомб та 16 некерованих авіаційних ракет були спрямовані по Кринках, Качкарівці, Тягинці, Новобериславу, Червоному Маяку, Бериславу, Миловому та Шляховому. Поранено дві цивільних, пошкоджено будівлю навчального закладу та два приватні будинки.

Також противник продовжує масований дроновий терор мирного населення прифронтових регіонів. Там застосовано 61 FPV-дрон, чотири ударні безпілотники типу "Ланцет" та з БПЛА інших модифікацій скинуто 26 осколкових боєприпасів.

"У Бериславі під удар потрапило подружжя. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний. Пошкоджено будівлю навчального закладу та п’ять приватних будинків", - констатують воїни.

Йдеться, що окупанти знову щільним артилерійським вогнем накрили Херсон - по місту гатили 14 разів та двічі - по Бериславу. Також потерпали Антонівка, Новотягинка, Микільське, Шляхове, Тягинка на Херсонщині, Очаківська та Куцурубські громади на Миколаївщині. Внаслідок артобстрілів поранено дві цивільні особи. Пошкоджено навчальний заклад, дитячий садок, гуртожиток, дві багатоповерхівки, десяток приватних будинків, два автомобілі та лінію газогону.

За даними Сил борони, у Чорному морі перебуває 11 кораблів ворожого флоту, серед яких чотири великих десантних кораблів та два ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами". Азовське море патрулює один російський корабель.

Цікава інформація про втрати ворога на 1 лютого 2024 року - це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, напередодні на лівобережжі російська армія майже вдвічі збільшила кількість атак - загалом було 15 штурмів, але, зазнавши значних втрат, відійшла на свої вихідні позиції. Українські захисники ліквідували на лівому березі Дніпра 90 окупантів, танк та три гармати. Також на брухт пущено дві реактивні системи залпового вогню "БМ-21".

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 1 лютого 2024 становлять приблизно 386 230 осіб. Крім того, ліквідовано 6 322 танки супротивника й 11 773 бойових броньованих машин.

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