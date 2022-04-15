Російські війська ризикують повторити деякі зі своїх грубих помилок, допущених при спробі взяти Київ, якщо спробують здобути хоч якусь перемогу в Україні до 9 травня.

Про це пише Bloomberg. Європейські лідери попереджають про неминучий великий наступ Росії на сході України.

За словами європейських та натовських дипломатів, союзники бачать двотижневе вікно можливостей, щоб відправити Україні важке озброєння, перш ніж Володимир Путін почне наступ, покликаний здобути хоч якусь перемогу до 9 травня.

Однак, на думку деяких дипломатів та військових аналітиків, погодні умови, необхідні для підготовки логістики та відновлення російських підрозділів, вимагають більш тривалого періоду, щоби можна було спробувати захопити весь Донбас.

Путін, схоже, визнає, що доводиться вибирати між швидкістю та великими втратами своєї армії. Нещодавно він заявив, що можна закінчити війну швидше: "Це залежить від інтенсивності бойових дій, а інтенсивність бойових дій, на жаль, так чи інакше пов'язана з втратами. Наше завдання — досягти поставленої мети при мінімальних втратах".

Але це буде важко зробити, пише видання, якщо росія кине свої підрозділи у бій у розпал весняного сезону, коли земля надто м'яка та волога, щоб вантажівки та мобільна артилерія могли з'їхати з доріг, не застрягши, як це сталося на північ від Києва.

Такий сезон завершиться десь у травні, але це, очевидно, недостатньо швидко для того, щоб російська армія могла здобути хоч якусь перемогу перед путінським парадом 9 травня.

Невдача російських військ під час захоплення великих міст означає, що вони не можуть використовувати основні українські автомагістралі для перекидання техніки і змушені направляти колони танків і вантажівок набагато меншими дорогами. А вони, за словами аналітика, найкраще підходять для засідки, особливо коли дерева знову покриваються листям.

Часу також потребує відновлення виснажених батальйонних тактичних груп – вони мають повернутись на базу. А техніку, яка потребує капітального ремонту, треба перемістити на територію Росії. Так як найкращі і сучасні танки, які були відразу кинуті в бій, потрібно ремонтувати, їх замінюватимуть старішими моделями.

Ще одна причина, через яку росія може поспішити з наступом – побоювання того, що Україна зможе розгорнути більше своїх сил на сході, а країни заходу зможуть передати більше озброєння, зокрема тяжкого.