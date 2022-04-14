У Міноборони заявили, що ворог продовжує накопичувати військову силу для наступу на Україну, Київ залишається метою ворога.

У Міноборони не очікують припинення бойових дій з боку Росії після 9 травня.

Про це заявила заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Ворог поки не залишає мети захопити всю Україну і Київ в тому числі, і ситуація досить складна. Тому варто ще трохи почекати. І будемо бачити, як буде динамічно розвиватися ситуація, в тому числі і на сході", - сказала вона.

Маляр заявила, що ворог продовжує накопичувати військову силу для наступу на Україну, Київ залишається метою ворога, а загрози зберігаються для всієї країни.

"У ворога була амбіція пройтися 9 травня по Києву - і, мабуть, з тих планів і чуток зараз йде така інтерпретація, що до 9 варто почекати... Почерк російського КДБ і російської армії полягає в тому, що вони всі намагаються приурочити до якихось історичних дат. А 9 травня - це для них сакральна дата, вони всю героїзацію своєї держави будують на цій даті. День незалежності і 9 травня - це для них дві ключові дати, коли вони намагаються більше капостей нам зробити, тому, можливо, це і не безпідставно", - заявила Маляр.

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