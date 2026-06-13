Росія розгорнула п'ять пускових майданчиків для 'Шахедів' біля кордону з Білоруссю, - ЗМІ

Найбільший комплекс біля села Цимбулова в Орловській області російські медіа називали "найбільшим дронопортом у світі".

Росія створила щонайменше п’ять нових майданчиків для запуску ударних дронів поблизу кордону з Білоруссю.

Як виявила Білоруська служба Радіо Свобода, проаналізувавши супутникові знімки та відкриті дані, нові об’єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Найбільший комплекс біля села Цимбулова в Орловській області російські медіа називали "найбільшим дронопортом у світі".

За даними українських військових, більшість російських дронів під час масованих атак пролітають через Білорусь або використовують маршрути вздовж білорусько-українського кордону. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що така тактика ускладнює роботу української ППО.

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Маршрут польоту дронів із більшості цих майданчиків у бік Києва або західних регіонів України майже завжди проходить поблизу білоруської території. За словами українського військового експерта Анатолія Храпчинського, саме таке розташування пускових комплексів біля кордону з Білоруссю є одним із найвигідніших для російських атак. Він сказав:

"Це найбільш вигідне розташування, яке дозволяє завдавати ударів безпосередньо по Києву або спрямовувати дрони вздовж кордону в бік західної України".

У самій Білорусі вже визнають, що безпілотники порушують повітряний простір країни практично щодня. Лише за один тиждень травня там зафіксували 116 таких випадків.

Роль Білорусі у війні проти України

Раніше представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що наразі прикордонники не бачать накопичення такої кількості російських окупантів на кордоні з Білоруссю, якої буде достатньо для нападу на Україну.

За його словами, режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка напередодні звинувачував Україну в атаках БпЛА, але все відбувається навпаки.

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