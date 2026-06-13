Росія розгорнула п'ять пускових майданчиків для 'Шахедів' біля кордону з Білоруссю, - ЗМІ

Росія створила щонайменше п’ять нових майданчиків для запуску ударних дронів поблизу кордону з Білоруссю.

Як виявила Білоруська служба Радіо Свобода, проаналізувавши супутникові знімки та відкриті дані, нові об’єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Найбільший комплекс біля села Цимбулова в Орловській області російські медіа називали "найбільшим дронопортом у світі".

За даними українських військових, більшість російських дронів під час масованих атак пролітають через Білорусь або використовують маршрути вздовж білорусько-українського кордону. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що така тактика ускладнює роботу української ППО.

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Маршрут польоту дронів із більшості цих майданчиків у бік Києва або західних регіонів України майже завжди проходить поблизу білоруської території. За словами українського військового експерта Анатолія Храпчинського, саме таке розташування пускових комплексів біля кордону з Білоруссю є одним із найвигідніших для російських атак. Він сказав:

"Це найбільш вигідне розташування, яке дозволяє завдавати ударів безпосередньо по Києву або спрямовувати дрони вздовж кордону в бік західної України".

У самій Білорусі вже визнають, що безпілотники порушують повітряний простір країни практично щодня. Лише за один тиждень травня там зафіксували 116 таких випадків.

Росія розгорнула п'ять пускових майданчиків для 'Шахедів' біля кордону з Білоруссю, - ЗМІ

Роль Білорусі у війні проти України

Раніше представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що наразі прикордонники не бачать накопичення такої кількості російських окупантів на кордоні з Білоруссю, якої буде достатньо для нападу на Україну.

За його словами, режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка напередодні звинувачував Україну в атаках БпЛА, але все відбувається навпаки

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