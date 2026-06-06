Росіяни все частіше використовують Білорусь для дронових атак по Україні, - ДПСУ

Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі.

Наразі прикордонники не бачать накопичення такої кількості російських окупантів на кордоні з Білоруссю, якої буде достатньо для нападу на Україну. Про це заявив представник ДПСУ Андрій Демченко.

"Є тільки невеликі проміжки часу, коли триває пауза... Росія зараз активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни з нами", - зауважив він.

За словами Демченка, режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка напередодні звинувачував Україну в атаках БпЛА, але все відбувається навпаки.

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"Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і йдуть її територією, щоб надалі через Київську, Житомирську області залетіти в Україну. За останні кілька тижнів фіксується збільшення такої тактики", - підкреслив представник ДПСУ.

Україна готує відповідь

Раніше радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Україна вдарить по Білорусі, якщо звідти по нас полетять "Шахеди". Він зазначив, що якщо буде рух білоруської піхоти через кордон, то застосовуватимуться FPV-дрони.

"Якщо ми будемо бачити, що з Білорусі запускають, будують бази "Шахедів" і запускають "Шахеди", то ми будемо атакувати ці бази абсолютно іншим типом БпЛА. Це залежить від того, яка саме загроза буде для нас з Білорусі", - пояснив експерт.

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