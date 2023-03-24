Відомо про прибуття до РФ близько 100 найманців з Анголи та наміри залучити людей з Білорусі.

Росія шукає шляхи відновлення наступального потенціалу для продовження загарбницької війни проти України. Щоб покрити великі втрати, окупанти планують залучити ще більше найманців.

У Центрі національного спротиву наголошують, що втрата найманців не викликає соціальної напруги в російському суспільстві.

"Так, окупанти очікують залучити до 2000 найманців з Білорусі. Йдеться про співробітників охоронного підприємства "ГардСервіс". Зауважимо, що "ГардСервіс" – не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що також відомо про прибуття до Росії близько 100 найманців з Анголи. Про їхню участь у війни проти України домовився особисто голова МЗС РФ Сергій Лавров під час свого візиту до африканської країни.

Вербування Росією найманців для війни проти України

Через великі втрати серед особового складу російської окупаційної армії в Україні, Росія почала залучати іноземних найманців. Так, за даними Центру національного спротиву, ворог вербує людей на Балканах. Зазначається, що за цей процес відповідають серби Деян Берич та Жіка Радоїчич.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що Москва "купує" найманців із Сирії та Палестини. Щоб вони погодилися на участь у російській війні проти України, їм пропонують 350 доларів.

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