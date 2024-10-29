Втрати ворога зросли - Сили оборони України за минулу добу відмінусували 1 тис. 360 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. У Генштабі додали, що загальні бойові втрати супротивника у живій силі тепер становлять приблизно 692 тис. 080 осіб.
Крім того, "мінусовано":
танків – 9129 (+9) одиниць;
бойових броньованих машин – 18 тис. 404 (+9);
артилерійських систем – 19 тис. 917 (+45);
реактивних систем залпового вогню – 1241 (+1);
засобів ППО – 984;
літаків – 369;
гелікоптерів – 329;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72);
крилатих ракет – 2625;
кораблів/катерів – 28;
підводних човнів – 1.
Серед втрат росіян також є: автомобільна техніка та автоцистерни – 27 тис. 749 (+89), спеціальна техніка – 3566 (+10).
Генштаб підкреслив:
"Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!".
Триває російсько-українська війна - новини, які варто знати
За даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти просунулися у бік міста Курахове, яке знаходиться у Покровському районі Донецької області. Зокрема, загарбникам вдалося просунутися в Катеринівці та Богоявленці, які знаходяться неподалік Курахового. Вороги також змогли рушити вперед біля Шахтарського та Гострого.
28 жовтня речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що Сили оборони України стабілізували ситуацію у Торецьку, ворог не просувається у місті.