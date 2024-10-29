Також вдалося уразити 9 танків, 9 бойових броньованих машин та 45 артилерійських систем.

Втрати ворога зросли - Сили оборони України за минулу добу відмінусували 1 тис. 360 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. У Генштабі додали, що загальні бойові втрати супротивника у живій силі тепер становлять приблизно 692 тис. 080 осіб.

Крім того, "мінусовано":

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танків – 9129 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин – 18 тис. 404 (+9);

артилерійських систем – 19 тис. 917 (+45);

реактивних систем залпового вогню – 1241 (+1);

засобів ППО – 984;

літаків – 369;

гелікоптерів – 329;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72);

крилатих ракет – 2625;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1.

Серед втрат росіян також є: автомобільна техніка та автоцистерни – 27 тис. 749 (+89), спеціальна техніка – 3566 (+10).

Генштаб підкреслив:

"Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!".

Триває російсько-українська війна - новини, які варто знати

За даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти просунулися у бік міста Курахове, яке знаходиться у Покровському районі Донецької області. Зокрема, загарбникам вдалося просунутися в Катеринівці та Богоявленці, які знаходяться неподалік Курахового. Вороги також змогли рушити вперед біля Шахтарського та Гострого.

28 жовтня речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що Сили оборони України стабілізували ситуацію у Торецьку, ворог не просувається у місті.

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