Міністр оборони Великої Британії не повідомив подробиць про типи військових компонентів, які Росія хотіла передати Ірану.

Великобританія звинуватила Росію в плануванні поставки Ірану передових військових компонентів в обмін на сотні безпілотників.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес закликав Захід зробити більше для викриття торгівлі між РФ та Іраном, повідомляє видання Reuters.

"Іран став однимі з головних військових спонсорів Росії", - заявив Уоллес.

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"В обмін на поставку понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як Близький Схід, так і міжнародну безпеку - ми повинні викрити цю угоду. Насправді я щойно це зробив", - сказав він.

Уоллес не повідомив подробиць про типи військових компонентів, які, за його словами, Росія хотіла передати Ірану.

Співпраця Росії та Ірану у військовій сфері

Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомило, що Російська Федерація в найближчі місяці може отримати від Ірану сотні балістичних ракет.

Видання NBC з посиланням на представника Білого дому писало про те, що РФ надає "безпрецедентний рівень" військової та технічної підтримки Ірану. Відзначається, що в рамках розширеного партнерства Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи вертольоти (а зокрема, винищувачі Су-35) і системи ППО.

Напередодні США звинуватили генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріша в тому, що той, очевидно, піддався на російські погрози і не відправляє посадових осіб з метою перевірки застосування Росією дронів, що поставляються Іраном.